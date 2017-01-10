Сурхондарё вилояти Бойсун туманида Бойсун қурилиш ва иқтисодиёт касб-ҳунар коллежининг Пудина филиали фойдаланишга топширилди...
Ат-Термизийнинг ота-онаси ҳақида манбаларда аниқ маълумотлар келтирилмаган, фақат тарихчилар унинг «бобом асли марвлик эди, у киши...
Ўзбекистон ХДП Жиззах вилоят кенгаши Арнасой туманида ушбу лойиҳа доирасида «Она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш — диққат марказимизда»...
|МУРОЖААТГА ЎЗ ВАҚТИДА ЖАВОБ ҚАЙТАРИЛИШИ ШАРТ
|БОШ ВАЗИФА — ЁНҒИН ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
|«АНДИЖОН — МОСКВА — АНДИЖОН»
|ТЕРМИЗЛИК БУЮК МУҲАДДИС
|ЭЛЕКТОРАТ ВАКИЛЛАРИ БИЛАН ОЧИҚ МУЛОҚОТЛАР
|КОРРУПЦИЯ – ТАРАҚҚИЁТ КУШАНДАСИ
|АСКАР ОНАЛАРИНИ ШАРАФЛАЙМИЗ
|ХАЛҚ РОЗИЛИГИ – ФАОЛИЯТИМИЗНИНГ БОШ МАҚСАДИ
|ТОҒЛИ ҚИШЛОҚЛАР ЁШЛАРИГА ЯНГИ ЙИЛ ТУҲФАСИ
|ФАРЗАНДЛАРИ СОҒЛОМ ЮРТНИНГ КЕЛАЖАГИ БУЮКДИР
|МАВСУМ ҚАЧОН БОШЛАНАДИ?
|20 КИШИ ИШЛИ БЎЛДИ
|МУРОЖААТГА ЎЗ ВАҚТИДА ЖАВОБ ҚАЙТАРИЛИШИ ШАРТ
|БОШ ВАЗИФА — ЁНҒИН ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
|«АНДИЖОН — МОСКВА — АНДИЖОН»
|ТЕРМИЗЛИК БУЮК МУҲАДДИС
|ЭЛЕКТОРАТ ВАКИЛЛАРИ БИЛАН ОЧИҚ МУЛОҚОТЛАР
|КОРРУПЦИЯ – ТАРАҚҚИЁТ КУШАНДАСИ
|АСКАР ОНАЛАРИНИ ШАРАФЛАЙМИЗ
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|ФАРЗАНДЛАРИ СОҒЛОМ ЮРТНИНГ КЕЛАЖАГИ БУЮКДИР
|МАВСУМ ҚАЧОН БОШЛАНАДИ?
|20 КИШИ ИШЛИ БЎЛДИ
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|МУРОЖААТГА ЎЗ ВАҚТИДА ЖАВОБ ҚАЙТАРИЛИШИ ШАРТ
|ИЖТИМОИЙ ХИЗМАТЛАР СИФАТИ
|2016 ЙИЛ МЕНИНГ ТАҚДИРИМДА
|ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИҲТ ДОИРАСИДАГИ ТАШАББУСЛАРИ ВАШИНГТОНДА МУҲОКАМА ЭТИЛДИ
|ЕЧИМИНИ КУТАЁТГАН МУАММОЛАР
|УСТУВОР ВАЗИФАЛАР БЕЛГИЛАБ ОЛИНДИ