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Маданият ва спорт
  • 24.01.2017 ЁШ ПОЛВОНЛАРИМИЗ

    Озарбайжон пойтахти Бокуда юнон-рум ва эркин кураш бўйича йирик халқ-аро турнир ўтказилди. Ўзбекистон спорт курашлари ассоциацияси матбуот хизматининг хабар беришича, 2000 — 2002 йилларда туғилган полвонлар ўртасида ўтган мазкур...
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    24.01.2017 ГУЛРУҲБЕГИМ — БОШ СОВРИН СОҲИБИ

    Ҳиндистоннинг Нью-Дели шаҳрида шоҳмот бўйича анъанавий халқаро турнир якунланди. Ўн бешинчи маротаба ўтказилган мазкур нуфузли мусобақада Россия, Украина, Жанубий Африка Республикаси, Польша, Миср, Бельгия, Шри-Ланка, Арманистон каби йигирмадан ортиқ давлатдан...
    » Батафсил
    КЎПЧИЛИК КУТМАГАН ҒАЛАБА
    «ПРОФЕССИОНАЛ БОКСГА ЎТИШНИ ЎЙЛАГАНИМ ЙЎҚ»
    ДЎСТЛИК КЕЧАСИ

  • 16.01.2017 ГЕРМАНИЯНИНГ ЭНГ ЯХШИ ФИЛЬМЛАРИ

    Тошкент Гёте институти «Германиянинг янги кинолари» туркум кинонамойишини бошлайди. 2017 йилнинг февраль ва март ойларида томошабинлар олтита фильмни кўришлари мумкин, дея хабар беради soft.uz сайти.8 февралда...
    » Батафсил
    14.01.2017 ЖАҲОН ЧЕМПИОНАТИДА 48 ТЕРМА ЖАМОА ҚАТНАШАДИ

    Хабарингиз бор, футбол бўйича навбатдаги жаҳон чемпионатлари 2018 йил Россия ва 2022 йил Қатар мамлакатларида бўлиб ўтади. Уларда одатдагидек, дунёнинг беш қитъасидан сараланган ўттиз икки терма жамоа қатнашади.Куни кеча...
    » Батафсил
    ТЕННИСЧИМИЗ ФИНАЛГА ЙЎЛЛАНМА ОЛДИ
    ОСИЁ КУРАШ КОНФЕДЕРАЦИЯСИДА
    ЎЗБЕКИСТОН ШОҲМОТ ФЕДЕРАЦИЯСИ

  • 05.01.2017 МАВСУМ ҚАЧОН БОШЛАНАДИ?

    Анъанага кўра, Ўзбекистон футбол федерациясида олий лига жамоалари раҳбарлари ҳамда мураббийлари иштирокида ўтган мавсум якуни муҳокама этилиб, янги мавсум учрашувларига қуръа ташланди.— Тошкентнинг...
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    05.01.2017
    2016 ЙИЛ МЕНИНГ ТАҚДИРИМДА

    — 2016 йилда Рио-де Жанейрода бўлиб ўтган XXXI ёзги Олимпия ўйинлари Австриянинг Зальцбург шаҳрида дирижёрлар ўртасида ўтказилган Халқаро конкурсда иштироким даврига тўғри келиб қолди. Спортчиларимиз олтин, кумуш, бронза...
    » Батафсил
    МУҲИМ СПОРТ ВОҚЕАЛАРИ
    ТЕАТРЛАШТИРИЛГАН ЯНГИ ЙИЛ ТОМОШАЛАРИ – БОЛАЖОНЛАРГА
    ШОИР ВА ЗАМОН

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Ҳуқуқ
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Ижтимоий ҳаёт
  • 28.01.2017
    «ИЛМ ТАЛАБ ҚИЛИШ ҚАНДАЙ ФАРЗ БЎЛСА, КАСБ ТАЛАБ ҚИЛИШ ҲАМ ШУНДАЙ ФАРЗДИР»

    Ҳанафий мазҳабида мўътабар саналган...
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    28.01.2017 БУЮКЛАР НОМИ АБАДИЙ ЯШАЙДИ

    Халқимиз истиқлол йилларида амалга оширилган кенг кўламли ислоҳотларни, эришилган тарихий ютуқларни буюк давлат ва сиёсат арбоби Ислом Каримов номи билан боғлайди. Бу фикр шу кунларда Биринчи Президентимиз таваллуд...
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    БУЮК ИСЛОҲОТЧИ
    ҲАР БИР ХОНАДОН ЭЪТИБОРДА
    БУЮКЛАР МЕРОСИ ҲАР ДОИМ ҚАДРЛАНАДИ

  • 24.01.2017
    ИСТЕЪМОЛЧИ МУРОЖААТИ

    Ўзбекистон Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш жамиятлари федерациясининг 2016 йил якунлари ҳамда 2017 йилнинг устувор вазифаларига бағишланган анжумани бўлиб ўтди. Дастлаб федерациянинг 2016 йилдаги фаолияти танқидий муҳокама қилинди. Ўтган йили федерациянинг...
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    24.01.2017 ГЕРМАНИЯДА ЎЗБЕКИСТОН ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИНГ ТАҚДИМОТИ

    «Ўзбекенгилсаноат» акционерлик жамияти ва қатор ишлаб чиқариш компаниялари вакилларидан иборат Ўзбекистон делегацияси Франкфуртдаги «Heimtextil-2017» Халқаро енгил саноат кўргазмасида иштирок этди. Ушбу халқаро тадбирда мамлакатимиз енгил саноатининг экспорт ва...
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    БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ ЎГИТЛАРИДАН
    ОЛИМЛАРИ ЭЪЗОЗЛАНГАН ЮРТДА
    БИРЛАМЧИ БЎҒИНДАГИ БИРЛАМЧИ МАСАЛА

  • 21.01.2017 ЭЛУ ЮРТ БАХТИГА БАХШИДА УМР

    Ҳар гал Биринчи Президентимиз, мустақиллигимиз асосчиси, буюк давлат ва сиёсат арбоби Ислом Каримовни ёдга олганимда, беихтиёр инсон умрининг қиёсий таҳлилига бериламан ва бу зотнинг ўзини қалбан олий мақсадлар...
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    21.01.2017 БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗ ЎГИТЛАРИДАН

    Ўзбекистон – келажаги буюк давлат. Бу – мустақил, демократик, ҳуқуқий давлатдир. Бу – инсонпарварлик қоидаларига асосланган, миллати, дини, ижтимоий аҳволи, сиёсий эътиқодидан қатъи назар, фуқароларнинг...
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    ЯНГИ «БАХТ УЙИ» ВА ДАВЛАТ НОТАРИАЛ ИДОРАСИ
    МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ
    ФУҚАРОЛИК — УЛУҒ БАХТ

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