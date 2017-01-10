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ЎзҲДП ҳаёти
  • 07.01.2017 ЭЛЕКТОРАТ ВАКИЛЛАРИ БИЛАН ОЧИҚ МУЛОҚОТЛАР

    Электорат манфаатларини самарали ҳимоя қилишда бошланғич партия ташкилотлари муҳим ўрин тутади. Уларнинг фаолиятини кучайтириш партия дастурий мақсадларига эришишнинг асосий омилларидан бири ҳисобланади...
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    05.01.2017
    «АЁЛЛАР СОҒЛИҒИ — ЖАМИЯТ БОЙЛИГИ»

    Ўзбекистон ХДП Жиззах вилоят кенгаши Арнасой туманида ушбу лойиҳа доирасида «Она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш — диққат марказимизда»...
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    ЭЛ-ЮРТ ЭЪЗОЗИДАГИ ШОИР
    СОҒЛОМ ОНА ВА БОЛА
    ПАРТИЯ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛЛИГИ, ЖОНКУЯРЛИГИ

  • 24.12.2016 ИНСОН МАНФААТЛАРИ ҲАММА НАРСАДАН УСТУН

    Ўзбекистон ХДП Тошкент вилоят кенгаши Зангиота туманидаги Озиқ-овқат касб-ҳунар коллежида «Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун» мавзусида давра суҳбати ташкил этди. Унда депутатлар, партия фаоллари, маҳалла фуқаролар...
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    22.12.2016 ҚОНУНЧИЛИК ЧУҚУР ЎРГАНИЛЯПТИ

    Моҳидил Қурбонова «Ёш сиёсатчи» кўрик-танловининг Фарғона вилоятидаги 6784 нафар иштирокчисидан бири. У санъат касб-ҳунар коллежида ўқиш билан бирга, Ўзбекистон ХДП «Истиқбол» ёшлар қаноти тадбирларида фаол иштирок этди, долзарб мавзулардаги баҳс-мунозараларда ўз...
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    «ВАТАНИМИЗ РАВНАҚИГА ҲИССА ҚЎШИШНИ ХОҲЛАЙМИЗ»
    ИНСОН МАНФААТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ УЧУН
    ФАОЛ ВА ТАШАББУСКОР

  • 17.12.2016
    ИЖРОИЯ ҚЎМИТА ЙИҒИЛИШИДА

    Кеча пойтахтимизда Ўзбекистон Халқ демократик партияси Марказий Кенгаши Ижроия қўмитасининг кенгайтирилган йиғилиши бўлиб ўтди...
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    15.12.2016 «МЕН ВАТАНИМ РАВНАҚИГА ҲИССА ҚЎШИШНИ ХОҲЛАЙМАН»

    2008 йилдан буён Ўзбекистон Халқ демократик партияси «Истиқбол» ёшлар қанотининг «Ёш сиёсатчи» кўрик-танлови ўтказиб келинмоқда.Кўрик-танлов 2014 йилдан буён тўрт босқичда ўтказиб келинмоқда. Бу йил 9 мингга яқин бошланғич...
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    ПАРТИЯМИЗ ГУРУҲИ
    СИЗ БИЛАН ДОИМ БИРГАМИЗ
    БИЛИМ ОЛИШ ҲУҚУҚИ ТАЪМИНЛАНАДИ

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ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚ ДЕМОКРАТИК ПАРТИЯСИ САЙТИ
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Маданият ва спорт
  • 05.01.2017 МАВСУМ ҚАЧОН БОШЛАНАДИ?

    Анъанага кўра, Ўзбекистон футбол федерациясида олий лига жамоалари раҳбарлари ҳамда мураббийлари иштирокида ўтган мавсум якуни муҳокама этилиб, янги мавсум учрашувларига қуръа ташланди.— Тошкентнинг...
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    05.01.2017
    2016 ЙИЛ МЕНИНГ ТАҚДИРИМДА

    — 2016 йилда Рио-де Жанейрода бўлиб ўтган XXXI ёзги Олимпия ўйинлари Австриянинг Зальцбург шаҳрида дирижёрлар ўртасида ўтказилган Халқаро конкурсда иштироким даврига тўғри келиб қолди. Спортчиларимиз олтин, кумуш, бронза...
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    МУҲИМ СПОРТ ВОҚЕАЛАРИ
    ТЕАТРЛАШТИРИЛГАН ЯНГИ ЙИЛ ТОМОШАЛАРИ – БОЛАЖОНЛАРГА
    ШОИР ВА ЗАМОН

  • 27.12.2016
    ИККИ УСТОЗ ХОТИРАСИ

    Бугун соғинчларим тоғу сойдадир,Энг яқин, қўл етмас олис жойдадир,Демангиз ё Ҳирот, ё Хитойдадир,Ўртамизда энди икки дунё бор —Икки устозим ҳам Чиғатойдадир...
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    20.12.2016 ПОЛВОНЛАРНИНГ САРАСИ ПОЙТАХТ ГИЛАМЛАРИДА ҒОЛИБЛИК УЧУН КУРАШ ОЛИБ БОРМОҚДА

    Пойтахтимиздаги «Универсиал» спорт мажмуасида юнон-рум, эркин ва аёллар кураши бўйича мамлакат чемпионати қизғин давом этмоқда.Мусобақада дастлаб юнон-рум кураши усталари медаллар учун баҳс юритишди. Унда Ислом Баҳромов (59 кг, Тошкент), Мирзобек Раҳматов...
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    ОИЛА ВА САҲНАНИНГ МАШАҚҚАТЛИ ЙЎЛЛАРИНИ БИРГА БОСИБ ЎТИШМОҚДА
    ЖОНИБЕКНИНГ БРОНЗАСИ
    ТЕРМА ЖАМОАМИЗ КИМЛАР БИЛАН ҲЙНАЙДИ?

  • 17.12.2016 ЎСМИРЛАРИМИЗ ЮТУҒИ

    Шу кунларда Лимассол (Кипр)да самбо бўйича ўсмирлар ўртасида жаҳон чемпионати қизғин давом этмоқда. Унда мамлакатимиз ёш полвонлари тўлиқ таркиб билан қатнашяпти.Беллашувларнинг дастлабки...
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    15.12.2016 РАҚИБЛАР МАЪЛУМ

    Куала-Лумпур (Малайзия)да футбол бўйича келаси йили бўладиган Осиё чемпионлар лигаси учрашувларига қуръа ташланди.Хабарингиз бор, жорий йилги мавсумда мамлакат чемпионлиги ва Ўзбекистон кубогини қўлга киритган Тошкентнинг...
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    БОКСЧИЛАРИМИЗ ХАЛҚАРО ТУРНИР ҒОЛИБИ
    ОММАВИЙ ЮГУРИШ МУСОБАҚАСИДА
    ХАЛҚАРО ТУРНИР ЯКУНЛАНДИ

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Ҳуқуқ
  • 07.01.2017 МУРОЖААТГА ЎЗ ВАҚТИДА ЖАВОБ ҚАЙТАРИЛИШИ ШАРТ

    Ҳар бир шахс бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда ваколатли давлат органларига, муассаса ва ташкилотларга ариза, таклиф ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга. Маълумки, ҳар бир мурожаат ортида инсон манфаати...
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    07.01.2017
    БОШ ВАЗИФА — ЁНҒИН ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

    Статистик маълумотларга кўра, республикамиз ҳудудида ҳар йили 13 мингдан ортиқ ёнғин содир бўлиб, 500 нафардан ортиқ инсон турли даражадаги тан жароҳати олмоқда, айримлари ногирон бўлиб қолмоқда. Ёнғинлар туфайли...
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    ҲАМИША ҲУШЁР
    ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФУҚАРОСИМАН ВА БУНДАН ФАХРЛАНАМАН
    ФУҚАРОЛИК

  • 27.12.2016 ЯНГИ ҚОНУН ЛОЙИҲАСИ

    Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорига мувофиқ, «Темир йўл транспорти тўғрисида»ги қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни назарда тутувчи қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Ушбу ҳужжат лойиҳасининг мазмун-моҳиятини тушунтириш, талаб ва...
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    24.12.2016 КЎРГАЗМАЛИ СЕМИНАР

    «Ёнғин хавфсизлиги кунлари» доирасида Бухоро нефтни қайта ишлаш заводида кенг қамровли тадбирлар ўтказилмоқда. Жумладан, заводнинг ёнғинга қарши ҳолатини яхшилаш, энерго ресурслардан хавфсиз ва оқилона фойдаланиш...
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    СЕРГАК ВА ҲУШЁР БЎЛАЙЛИК
    ПРЕЗИДЕНТ САЙЛОВИНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИГА БАҒИШЛАНДИ
    ХАВФСИЗЛИК ҚОИДАЛАРИГА АМАЛ ҚИЛИНГ

  • 26.11.2016 ИҚТИСОДИЙ ЮКСАЛИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

    Ижтимоий-иқтисодий тараққиётни тажрибаларидан маълумки, иқтисодиётни ривожлантиришнинг объектив қонуниятлари бор. Ҳар қандай мамлакатда иқтисодий салоҳият ва имкониятларни, миллий қадрият ва маънавий бойликларни тўла...
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    24.11.2016 КОНСТИТУЦИЯ – ДЕМОКРАТИЯ ТАЯНЧИ

    1992 йил 8 декабрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида Ўзбекистон — суверен демократик республика эканлиги мустаҳкамлаб қўйилди. Бу тарихий воқеага ҳам яқинда 24 йил тўлади.Мамлакатимизнинг...
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    ЁНҒИН ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ — ДОЛЗАРБ МАСАЛА
    ФУҚАРОЛАРНИНГ ОВОЗ БЕРИШ ҲУҚУҚИ
    КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚНИ ЧЕКЛАШГА ЙЎЛ ҚЎЙИЛМАЙДИ

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Ижтимоий ҳаёт
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Ўзбекистон Республикаси Президенти матбуот хизмати
Ягона интерактив давлат хизматлари портали
Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси
Ўзбекистон Халқ демократик партияси

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