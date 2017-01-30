Ўзбекистон ХДП Тошкент вилоят кенгашининг кенгайтирилган йиғилиши бўлиб ўтди. Унда Президентимизнинг «Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-...
Мамлакатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг «Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов...
Президентимиз Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисида фуқаролар билан очиқ мулоқотни йўлга қўйишнинг янги...
|ДЕПУТАТЛАРНИНГ ТАКЛИФ ВА ТАШАББУСЛАРИГА
|ИСЛОМ КАРИМОВДАН ОЗОД ВА ОБОД ВАТАН ҚОЛДИ!
|«ИЛМ ТАЛАБ ҚИЛИШ ҚАНДАЙ ФАРЗ БЎЛСА, КАСБ ТАЛАБ ҚИЛИШ ҲАМ ШУНДАЙ ФАРЗДИР»
|ҒОЛИБЛАР ТАҚДИРЛАНДИ
|МУЛКИНГИЗ ХАТЛОВДАН ЎТКАЗИЛГАНМИ?
|ДАВРА СУҲБАТИ
|ЗУККО ОПА-СИНГИЛЛАР
|ҲАЁТИЙ ЛОЙИҲАЛАР ТАҚДИМ ЭТИЛДИ
|БУЮКЛАР НОМИ АБАДИЙ ЯШАЙДИ
|КАМЧИЛИКЛАР ТАҲЛИЛ ҚИЛИНДИ
|БУЮК ИСЛОҲОТЧИ
|ИСТИҚБОЛЛИ ИҚТИСОДИЙ ЛОЙИҲАЛАР АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ЯНАДА ОШИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛАДИ
|ҒОЛИБЛАР ТАҚДИРЛАНДИ
|МУЛКИНГИЗ ХАТЛОВДАН ЎТКАЗИЛГАНМИ?
|«ИЛМ ТАЛАБ ҚИЛИШ ҚАНДАЙ ФАРЗ БЎЛСА, КАСБ ТАЛАБ ҚИЛИШ ҲАМ ШУНДАЙ ФАРЗДИР»
|ДАВРА СУҲБАТИ
|ЗУККО ОПА-СИНГИЛЛАР
|ҲАЁТИЙ ЛОЙИҲАЛАР ТАҚДИМ ЭТИЛДИ
|ДЕПУТАТЛАРНИНГ ТАКЛИФ ВА ТАШАББУСЛАРИГА
|БУЮКЛАР НОМИ АБАДИЙ ЯШАЙДИ
|ИСЛОМ КАРИМОВДАН ОЗОД ВА ОБОД ВАТАН ҚОЛДИ!
|КАМЧИЛИКЛАР ТАҲЛИЛ ҚИЛИНДИ
|БУЮК ИСЛОҲОТЧИ
|ИСТИҚБОЛЛИ ИҚТИСОДИЙ ЛОЙИҲАЛАР АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ЯНАДА ОШИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛАДИ
|ИСТИҚБОЛЛИ ИҚТИСОДИЙ ЛОЙИҲАЛАР АҲОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ЯНАДА ОШИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛАДИ
|БУЮК ИСЛОҲОТЧИ
|КАМЧИЛИКЛАР ТАҲЛИЛ ҚИЛИНДИ
|ИСЛОМ КАРИМОВДАН ОЗОД ВА ОБОД ВАТАН ҚОЛДИ!
|БУЮКЛАР НОМИ АБАДИЙ ЯШАЙДИ
|ДЕПУТАТЛАРНИНГ ТАКЛИФ ВА ТАШАББУСЛАРИГА
|ҲАЁТИЙ ЛОЙИҲАЛАР ТАҚДИМ ЭТИЛДИ
|«ИЛМ ТАЛАБ ҚИЛИШ ҚАНДАЙ ФАРЗ БЎЛСА, КАСБ ТАЛАБ ҚИЛИШ ҲАМ ШУНДАЙ ФАРЗДИР»
|МУЛКИНГИЗ ХАТЛОВДАН ЎТКАЗИЛГАНМИ?
|МИЛЛАТЛАРАРО ДЎСТЛИК ВА ҲАМЖИҲАТЛИК – ХАЛҚИМИЗ ТИНЧЛИГИ ВА ФАРОВОНЛИГИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИДИР
|ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТИ ИСЛОМ АБДУҒАНИЕВИЧ КАРИМОВНИНГ ХОТИРАСИНИ АБАДИЙЛАШТИРИШ ТЎҒРИСИДА
|ЎЗБЕКИСТОН – КЎП МИЛЛАТЛИ АҲИЛ МАМЛАКАТ